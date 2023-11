Mevoli: 'Il PD la butta in caciara, ci sono tante donne che la pensano come me'

Brundisium.net Come sempre il PDin caciara ogni cosa, l'importante è alzare polveroni e distrarre la gente dalla inconcludenza ... POST CESARE

Mevoli: “Il PD la butta in caciara, ci sono tante donne che la pensano ... Brindisi – Brundisium.net

Mevoli: “Il PD la butta in caciara, ci sono tante donne che la pensano come me”

Come sempre il PD butta in caciara ogni cosa, l’importante è alzare polveroni e distrarre la gente dalla inconcludenza dei loro governi passati, nazionali o cittadini che siano. Io non rinuncerò MAI a ...

Mevoli attacca Elena Cecchettin. Pd: "Si dimetta". La replica: "La buttano in caciara"

Bufera su un paio di post Facebook del consigliere comunale (FdI) sul femminicidio di Giulia Cecchettin. Il deputato Stefanazzi: "Allucinanti teorie del 'maschio alfa che non uccide'" ...