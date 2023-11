Meteo Roma del 25-11-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di sabato 25 novembre 2023)venerdì trovati raccolto queste le previsioni del tempo al nord giornata all’insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio da segnalare solo qualche locale nevicata sulle Alpi Orientali di confine film versi fondo Valli aumento della nuvolosità in serata al nord ovest ma senza fenomeni centro tempo stabiliti al mattino che al pomeriggio congeli che saranno per lo più sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni tra la terra e la notte non me lo dite al momento a partire dai settori occidentali ma sempre con tempo asciutto a sud con semi di tempo stabile sul Mattino Salvo residui fenomeni su Puglia e Calabria tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto comunque con nubi sparse e schiarite temperature stazionarie in ulteriore diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi su tutta la penisola e ...