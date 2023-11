Meghan Markle non rimetterà mai più piede in Inghilterra

Leggi su dilei

(Di sabato 25 novembre 2023)avrebbe deciso di non tornare più in. La scelta della Duchessa del Sussex deriverebbe dalla volontà di allontanarsi ancora di più dalla Famiglia Reale e non prendere parte alla contesa che dura ormai da anni. Harry, invece, pare che sia sul punto di perdonare tutti gli sgarbi subiti e di riavvicinarsi ai suoi parenti, sebbene sua moglie lamenti ancora il fatto che Re Carlo non abbia voluto incontrare suo figlio quando è capitato a Londra all’inizio dell’anno. La decisione diÈ lontana dalla Famiglia Reale ormai da molti anni ma sembra chevoglia distaccarsi sempre di più dalla sua vecchia vita. Avrebbe addirittura definito soap opera il continuo tira e molla tra Harry e i suoi, che starebbe pensando di perdonare. Ad ...