Mazzarri riporta ordine in una classe di scombinati con potenzialità enormi

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 25 novembre 2023) Le pagelle del tifoso di Atalanta-Napoli Gollini: Solido e sicuro, gran parata su Koopminers, non può nulla sul gol di Lookman. Legge bene alcune situazioni rischiose. Esce, oh si che esce! Lucchetto a sorpresa 6,5 Di Lorenzo: Il capitano non abbassa mai la testa. Lotta, suda e gioca a tutto campo. Nel finale si stringe quasi a mascherare una difesa a tre. Qualche sbavatura per mancanza di lucidità ma tiene fino alla fine alta la voglia di vincerla. Padre di famiglia 6,5 Natan: Il giallo lo condiziona ma tiene bene la posizione. Anticipa, raddoppia, spazza. Fa mostra di un piede mancino educato e notevole, esce nel finale ma tra gli applausi. Bossanova azzurra 6,5 (Ostigard: Il cambio che non ti aspetti ma utile alla causa. Entra e spazza via una palla pericolosa che sapeva di beffa. Affidabile 6) Rrhamani: Sembrava bollito ed invece torna l’Amir educato alla difesa. Anticipa, per un ...