Mazzarri | «Prima non potevo fare il 4-3-3 Olivera? Pessimismo»

Leggi su inter-news

(Di sabato 25 novembre 2023)ha parlato nel post partita di Atalanta-Napoli, gara finita 1-2. L’allenatore azzurro ha parlato di modulo e ha dato aggiornamenti anche in vista dell’Inter. POST VITTORIA ? Walterdopo la vittoria contro l’Atalanta. Nel prossimo turno sfida da ex con l’Inter: «Osimhen lo abbiamo ritrovato, speriamo rientri al 100% ilpossibile. Siamo ritornati ad essere compatti e corti, nonché la riconquista immediata della palla. Il 4-3-3? Modulo che mi è sempre piaciuto, ma che nonnelle altre squadre che ho allenato perché non avevo i giocatori che potessero farlo.? Mi annunciano che non sarà un infortunio leggero, ma aspettiamo. Prossimi incontri? Oggi abbiamo visto la, ora quella che andiamo affrontare tra giorni la conoscete ...