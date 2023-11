Mazzarri parte alla grande col blitz a Bergamo | il Napoli batte un’Atalanta ingenua

Leggi su sportface

(Di sabato 25 novembre 2023) Walterè tornato. Un po’ sbeffeggiato, sminuito, persino con l’etichetta del bollito e dell’emarginato dal calcio, ma con spalle larghissime l’esperto allenatore toscano si è presentato ae ha schierato unche nel modulo non si discosta da quello scudettato di Spalletti e da quello stentato di Garcia, ma con linee serrate, corte e compatte, meno possesso e più dinamismo, sempre però con tanta voglia di fare la partita e di non lasciare nulla al caso. Soprattutto, vincente. E’ così che si moltiplicano i cross, arrivano i colpi di testa e si riempie l’area. Sul primo buono Rrahmani segna ma con il precedente fuorigioco a ricacciargli l’urlo in gola, sul secondo c’è la zuccata di Kvaratskhelia, spostato dzolla esterna per essere più ficcante anche in mezzo e in rifinitura. Ci sono dei ...