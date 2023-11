Mazzarri | «il bacio di Kvaratskhelia? È nato un feeling con questi ragazzi | vediamo nel futuro»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 25 novembre 2023) Il tecnico del Napoli, Walter, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro l’Atalanta «Una vittoria qui non sarà facile per nessuno». Sofferenza, voglia di vincere, gol annullati. «Per come avevamo giocato il primo tempo, avevo l’illusione di non dover soffrire. Nel primo tempo siamo stati quasi perfetti. Nel secondo tempo siamo calati troppo, l’Atalanta ci ha messi in difficoltà, speravo di fare un secondo tempo migliore di quello che abbiamo fatto». «Ho cercato di toccare il tasto di una squadra che stravince, che fa il più bel calcio d’Europa o uno dei più belli d’Europa, era prevedibile qualche cedimento, trovare qualche difficoltà in più, le altre squadre affrontano il Napoli sapendo che affrontano i campioni d’Italia, si doveva sapere che sarebbe stato un anno più complicato, ho cercato di lavorare su ...