Maxi piano assunzioni in Tim dopo l’acquisto di Kkr | 20mila persone cercasi

(Di sabato 25 novembre 2023) Tim vara l’organizzazione di Netco, il ramo d’azienda che verrà conferito in FiberCop al closing dell’operazione di cessione della rete fissa a Kkr, previsto per l’estate 2024. Ci saranno circa 16.000 dipendenti a tempo pieno nella nuova divisione dei servizi di Tim (Servco). Nel ramo aziendale della rete, noto come NetCo e destinato all’acquisizione da parte di Kkr, ci saranno invece circa 20.000 lavoratori a tempo pieno (FTE). Questi sono i dati presentati alle Rsu dell’azienda dal capo del personale di Tim, Paolo Chiriotti, in vista della nuova organizzazione interna che sarà implementata oggi e rimarrà in vigore fino alla conclusione della vendita della rete a Kkr, prevista per la prossima estate. Dove verranno ridistribuite leIn base alle informazioni sindacali, nella NetCo verrà trasferita l’intera unità diretta da Elisabetta Roma, ad eccezione delle ...