Mattarella | Non basta l' indignazione a intermittenza

(Di sabato 25 novembre 2023) AGI - "Il numero di donne vittime di aggressioni e sopraffazioni è denuncia stessa dell'esistenza di un fenomeno non legato soltanto a situazioni anomale. Ad esso non possiamo limitarci a contrapporre indignazioni a". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Il Presidente non manca di fare riferimento agli ultimi episodi. "Drammatici fatti di cronaca scuotono le coscienze del Paese. Una società umana, ispirata a criteri di civiltà, non può accettare, non può sopportare lo stillicidio di aggressioni alle donne, quando non il loro assassinio. - dice - La pena e il dolore insanabili di famiglie e di comunità ferite sono lo strazio di tutti". "Quando ci troviamo di fronte a una donna uccisa, alla vita spezzata di una giovane, ...