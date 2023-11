Mary e lo spirito di mezzanotte | Enzo D' Alo racconta la perdita e l' importanza del ricordo

Leggi su movieplayer

(Di sabato 25 novembre 2023) La nostra video-intervista al registaD'Alò che porta al cinema dal 23 novembre il suo più recente capolavoro:e lodi. È finalmente arrivato nelle salee lodi, ultimo film del maestro dell'animazioneD'Alò che adatta un romanzo di Roddy Doyle (qui la nostra recensione). La pellicola ha già fatto un lungo viaggio: presentata al Festival del cinema di Berlino e poi al Lucca Comics 2023, è approdata anche al quarantesimo Chicago International Children's Film Festival vincendo come miglior film d'animazione. La storia è ambientata in Irlanda edi, una vivace ragazzina con la passione per la cucina che tenta di entrare in una prestigiosa scuola per ...