Martin vince la Sprint al Gp di Valencia | Bagnaia quinto

(Di sabato 25 novembre 2023)(SPAGNA) (ITALPRESS) – Lo spagnolo Jorge(Ducati Prima Pramac) ha vinto laRace del Gran Premio della Comunitàna, ultima tappa del motomondiale in scena sul tracciato Ricardo Torno. Rinviata, dunque, la festa mondiale di Pecco(Ducati Lenovo), che chiude: il vantaggio del pilota italiano sul rivale si accorcia così di 14 punti. A completare il podio dellaci sono Brad Binder (Ktm), al secondo posto, e Marc Marquez (Honda), al terzo. Chiude quarto Maverick Vinales (Aprilia), nonostante la partenza dalla pole dopo la splendida qualifica. Partendo dal sesto posto, chiudono la top ten Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini), Marco Bezzecchi (Ducati Team Mooney), Alex Marquez (Ducati Gresini), Johann Zarco (Ducati Prima ...

VALENCIA (SPAGNA) - Lo spagnolo Jorge(Ducati Prima Pramac) ha vinto la Sprint Race del Gran Premio della Comunità Valenciana, ultima tappa del motomondiale in scena sul tracciato Ricardo Torno. Rinviata, dunque, la festa mondiale ...

