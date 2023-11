Martin-Bagnaia | è finita la sportività «Lo ha marcato come Gentile a Maradona nell’82»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 25 novembre 2023) Tensionenella giornata delle pre-qualifiche a Valencia ultimo atto del Motomondiale.ha praticamentea uomonel tentativo di innervosirlo. Pecco è andato male, ha fatto segnare il quindicesimo tempo anche se ha attribuito la cattiva prestazione al rendimento della moto e non ad altro. Oggi rischia di rimanere fuori dai primi dodici per la griglia di partenza. Ecco cosa scrive il Corriere della Sera: La strategia della tensione per riaprire la corsa al titolo. Il clan spagnolo lo studiava da giorni. Incollarsi a, togliergli l’aria. Pare che l’idea sia del direttore sportivo Fonsi Nieto. Sorrideva Paolo Campinoti, il patron della Pramac amico dei potenti, che ha regalato ai membri della squadra costosi orologi personalizzati (si dice da ...