Mario Balotelli | innamorato perso della rossa mozzafiato | è famosissima | Passione travolgente

Leggi su howtodofor

(Di sabato 25 novembre 2023)si è definitivamente, ha occhi solo per lei, è tra le rosse più amate d’Italia e non solo.non smette di fare strage di cuori. La sua ultima conquista è lapiù famosa d’Italia, desiderata da tutti ma destinata soltanto a pochi. Unapassionale per il giocatore che ha iniziato la sua carriera a 7 anni giocando nella squadra dell’U.S.O. San Bartolomeo. La sua prima squadra in serie A è stata l’Inter. Oltre a questa, ha giocato in diverse squadre di alto livello, tra le quali Manchester City, Milan e Liverpool. È noto per la sua abilità tecnica, potenza fisica e per i momenti di genio sul campo. Ha vinto titoli nazionali e internazionali, tra cui la Premier League con il Manchester City. La sua carriera ...