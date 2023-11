Marcianise | 16enne accoltellato fuori scuola | rimangono in carcere i due fratelli

Leggi su casertanotizie

(Di sabato 25 novembre 2023). Dopo il fermo avvenuto nella serata di ieri da parte dei carabinieri didei due, per parte di madre, di 29 e 17 anni, dopo l’udienza di convalida di stamane, il maggiorenne rimane ina Santa Maria CV, il 17enne invece in quello minorile di Napoli. Il provvedimento di fermo è stato emesso ieri dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere per il 29enne, e dalla Procura dei Minori di Napoli, per il minore. I due rispondono di tentato omicidio, lesioni personali e porto di armi o oggetti atti ad offendere, per l’accoltellamento di un, avvenuto ieri aall’esterno di unasuperiore. A difendere ...