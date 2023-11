(Di sabato 25 novembre 2023) Tre anni senza Diego Armando. Il 25 novembre 2020 è stato un giorno triste per Napoli, l'Argentina e il mondo del calcio. Tutti, oggi, hanno voluto ricordare il Pibe de Oro: tante iniziative ...

Ultime notizie Calcio Estero : Maradona o Messi? La risposta del Papa; in Germania c’è un caso El Ghazi

"Dovevo bloccare Maradona...". Che fine ha fatto l'ex postino di C'è posta per te

Maradona, il post del figlio per l'anniversario della morte è straziante

...Armando. Il 25 novembre 2020 è stato un giorno triste per Napoli, l'Argentina e il mondo del calcio. Tutti, oggi, hanno voluto ricordare il Pibe de Oro: tante iniziative , centinaia di...

3 anni senza Diego, il toccante post di Maradona Jr: "Soffrirò fino a quando non ti abbraccerò..." Tutto Napoli

VIDEO - "Un uomo rispetta le donne, stop alla violenza!", il messaggio delle Napoli Legends

In occasione della 13ª Giornata di Campionato, i campi della Serie A TIM si colorano di rosso per promuovere la campagna di Lega Serie A e WeWorld e “gridare” ancora NO alla violenza sulle donne.

Napoli ricorda Diego Armando Maradona. Appuntamento allo stadio per una “torciata” in suo ricordo

Gli ultras invitano tutti i tifosi a presentarsi all'esterno dello stadio che oggi porta il nome del "Pibe de Oro" per un grande flashmob, con torce alla mano, per illuminare la notte di Napoli ...