Manovre pericolose per uccidere moglie e figlie

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 25 novembre 2023) Cercola:in auto per. Arrestato 47enne. Operatore del 112 si finge dipendente pizzeria per ottenere la posizione Attraversoin auto voleva. La sua storia di violenza delle vittime mai raccontata. Nessuna denuncia ai Carabinieri. Nessuno dei maltrattamenti subìti per oltre un anno denunciato. Fino a questa notte. Un 47enne di Casoria ha raggiunto in autodi undici e quindici anni. Erano a cena dalla cognata e lui era li per riportarle a casa. Era da poco passata l’una di notte e l”uomo era ubriaco, tanto che le donne gli hanno chiesto se fosse in grado di guidare. Lui – di ...