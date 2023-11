Manovra | Sbarra per nulla convinto | i ‘consigli’ al Governo

Leggi su notizie

(Di sabato 25 novembre 2023) In merito all’argomento riguardante lasi è voluto soffermare Luigi: l’attuale segretario della Cisl ne ha parlato in una intervista concessa al ‘Sole 24 Ore’ Luiginon è pienamentedella riforma riguardante lapresentata direttamente dal. Questo non è affatto un mistero visto che non si tratta della prima volta che lo ha voluto sottolineare. Nel corso di una chiacchierata con Giorgio Pogliotti del ‘Sole 24 Ore‘ ha espresso tutti i suoi dubbi e le poche certezze che nutre in questa. Per l’attuale segretario della Cisl servono molti correttivi per quanto riguarda le pensioni. Il numero uno della Cisl, Luigi(Ansa Foto) Notizie.comSenza dimenticare le risorse da aggiungere alla sanità, ...