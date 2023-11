Manovra | Gregorini Cna | “Garantire l’accesso delle piccole imprese ai fondi del Pnrr”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 25 novembre 2023) ROMA – “Esprimiamo compiacimento per l’approvazione della revisione delche fornirà le risorse destinate a sostenere gli investimenti in grado di rilanciare il prodotto interno lordo e l’intero sistema Paese. Ora attendiamo il confronto con il ministro Raffaele Fitto per definire le modalità di attuazione destinate aalle risorse messe a disposizione dal Piano”. Così il segretario generale della Cna, Otello, ha esordito intervenendo a Palazzo Chigi all’incontro tra il premier Giorgia Meloni e le parti sociali. “In relazione alla Zes Sud – ha continuato – chiediamo l’abbassamento della soglia di 200mila euro per gli investimenti in quanto il sostegno va prima di tutto offerto alle...