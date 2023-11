Manovra | 2650 proposte di modifica Giorgetti | faremo un maxiemendamento

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 25 novembre 2023) Toccherà alla scure delle ammissibilità iniziare a scremare la montagna di emendamenti piombati sullache nelle intenzioni originarie del governo doveva essere blindata. Ma anche per questo lavoro di potatura servirà almeno una settimana, quindi non prima di venerdì prossimo, allungando i tempi dell’esame del ddl atteso in Aula a Palazzo Madama tra il 12 e il 15 dicembre. La levata di scudi delle opposizioni non poteva essere più esplicita con circa 2.650di: oltre mille dal Pd (1.103 per l’esattezza), 945 dal M5S; oltre 300 da Alleanza Verdi e Sinistra italiana, 150 circa da Italia viva e circa 90 da Azione. Intanto il ministro dell’Economia Giancarlo, a quanto si apprende, ha confermato che le questioni principali inerenti lasaranno affrontate attraverso ...