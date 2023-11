(Di sabato 25 novembre 2023) Sabato in diverse cittàne si sono svolte dellein occasione della giornata mondialela. Leggi

Italia sta con Israele? Non proprio : le tante manifestazioni pro Palestina

Manifestazioni per la Palestina nel Regno Unito - in Francia - Svizzera e Italia

Giulia Cecchettin - manifestazioni in tutta Italia contro i femminicidi

Giornata contro la violenza sulle donne - l’Italia scende in piazza. Oggi manifestazioni a Roma - Messina e altre città

Le foto delle manifestazioni contro la violenza sulle donne in Italia

Libertas, tutto pronto per gli "Esami di graduazione " Dan Karate" a Serra San Bruno

...provinciale Libertas Giuseppe Dominelli ha rilevato l'impatto di questo tiposul ...internazionali" aggiungendo che "puntiamo alla diffusione del karate in modo uniforme in tutta". ...

Le foto delle manifestazioni contro la violenza sulle donne in Italia Il Post

Manifestazioni in Italia contro la violenza maschile sulle donne Internazionale

Lucrezia Guidone e Kaze: due attrici a confronto al Vanity Fair Stories

Sono diventate famose soprattutto grazie a Mare fuori e a Call my agent Italia e al Vanity Fair Stories sono pronte a raccontarsi tra aneddoti, sogni e diritti ...

Violenza sulle donne, Schlein in piazza a Roma: "Stop mattanza, Paese chiede passo avanti"

(Adnkronos) - Le polemiche della vigilia per la piattaforma di 'Non una di meno' non hanno tenuto lontana Elly Schlein dalla manifestazione contro la violenza sulle donne. Appena terminato ...