Manifestazione 25 novembre | cori e fumogeni davanti alla sede di Pro Vita | scontri con la polizia – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 25 novembre 2023) Lanci di bottiglie,con gli agenti. Ci sono stati momenti di tensione trae manifestanti quando oggi il corteo di Non una di meno a Roma ha sfilatodi Pro& Famiglia, in viale Manzoni. Quando il camion in testacontro la violenza sulle donne si è fermatodell’associazione antiabortista, le attiviste hanno lanciatofucsia e hanno appeso un manifesto con scritto «Voi Pro, noi Pro Vibra». L’edificio era presidiato dalle forze dell’ordine, con agenti in tenuta antisommossa e blindati presenti sul posto. A un certo punto, tra manifestanti e ...