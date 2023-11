“Mangiare un pacchetto di popcorn al giorno riduce il rischio di sviluppare demenza” | la scoperta nel nuovo studio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 novembre 2023) Secondo unodella Rush University di Chicago, il consumo giornaliero diridurrebbe notevolmente ildicondizioni di. “I risultati di questa ricerca sono interessanti non tanto per la connotazione sensazionalistica delma perché rivelano che è possibile, con modifiche allo stile di vita e prestando attenzione ai fattori divascolare, prevenire fino a un terzo delle demenze”, ha detto Matteo Pardini, ricercatore in Neurologia dell’Università di Genova, esperto di malattie neurologiche che svolge attività clinica proprio in quest’ambito presso il Policlinico San Martino di Genova, a commento dellopubblicato su Neurology. “La ricerca – ha aggiunto Pardini – pone, in particolare, l’accento ...