Mangiare al ristorante a prezzi fissi | c' è il piano del governo | come funziona

Leggi su today

(Di sabato 25 novembre 2023) Ilha unper mettere dei menù anei ristoranti contro l'aumento dei. L'iniziativa si chiama "Aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più" e verrà messa in campo dal Ministero delle Imprese e del made in Italy. Lo scopo è di portare più famiglie con figli...