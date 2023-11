Manchester City-Liverpool sabato 25 novembre 2023 ore 13 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di sabato 25 novembre 2023) Archiviate le qualificazioni a EURO 2024, esclusa la coda degli spareggi, la massima serie inglese riparte da un duello fantastico tra la capolistae una delle due principali sfidanti, ossia il, che segue staccato di un solo punto in classifica. Una classica delle ultime stagioni che mette in palio il primato con InfoBetting: Scommesse Sportive e

Eddie Howe ha nominato il centrocampista del Manchester City come la “priorità numero uno” del Newcastle per gennaio

L'Italia brinda con Ceferin, ma tanto l'Europeo non lo rivince

Io intanto mi godo il ritorno del calcio serio con- Liverpool di oggi. Così almeno non penso all'eliminazione al Mondiale Under 17 dell'Inghilterra contro l'Uzbekistan e a quella ...

Potrà davvero retrocedere il City United, nuova vita La Gazzetta dello Sport

“City in Serie C”, Guardiola e la frase shock sull’incubo retrocessione Tuttosport

Manchester City – Liverpool: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Manchester City-Liverpool di Sabato 25 novembre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 13° giornata di Premier League ...

Paso doble della Juventus con il Newcastle per il mercato

La Juventus sta pensando ad un accordo per Kalvin Phillips ma il giocatore starebbe valutando il Newcastl, nonostante il Manchester City preferirebbe una soluzione italian. Ma, ...