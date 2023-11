Manchester City-Liverpool | lite tra Guardiola e Nunez | interviene Klopp VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 25 novembre 2023) Post partita didecisamente rovente. Al momento della stretta di mano dopo l’1-1 di Etihad, Pepsi è avvicinato a Darwinper la stretta di mano, ma l’attaccante uruguaiano ha avuto qualcosa da ridire nei confronti del tecnico catalano, che dal canto suo si è surriscaldato per il “rimprovero” e ha a sua volta risposto a muso duro. L’incomprensione tra i due sarebbe potuta forse degenerare, per fortuna arriva Jurgenchea fare da paciere, allontanando il suo giocatore e poi chiedendo scusa al collega e rivale.kicking off withpic.twitter.com/rmjyC7sLRp — Jürgen (@Jurgegenpress2) November 25, 2023 SportFace.