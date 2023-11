Maltempo | tragedia in città | travolta da albero | morta una donna

Leggi su notizie

(Di sabato 25 novembre 2023), una vera e propriaquella che si è verificata in: unasul colpo dopo essere statada unUna tragica notizia arriva direttamente da Roma. La Capitale, così come altredel nostro Paese, è vittima delche sta provocando non pochi problemi. Un, per via del forte vento, è crollato ed ha colpito una. Per quest’ultima non c’è stato nulla da fare visto che è deceduta sul colpo. La vittima aveva 81 anni. Il tutto si è verificato in via diOlimpia, in zona Gianicolense. Sul posto è arrivato il 118, i vigili del fuoco, polizia e quella locale.da(Ansa Foto) ...