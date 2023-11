Maltempo in Italia | Irrompe il Fronte Artico con Neve e Violenti Temporali

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 25 novembre 2023) Roma - Unha colpito l'portando piogge,e vento forte, con crollo termico e nevicate a quote collinari. La situazione meteo è stata caratterizzata da forti disagi e segnalazioni di fenomeni eccezionali.in Atto: Situazione Attuale Ilfreddo è attualmente in azione sul medio Adriatico e sul sud della penisola. Alle 14:00, abbondanti nevicate sono segnalate sull'Appennino meridionale, con fiocchi che stanno raggiungendo persino zone vicine ad Ascoli Piceno. Bufere diinteressano i monti del Sud, con una forte nevicata in corso sul Pollino. Vittime e Disagi: Allerta Sindacale e Dichiarazioni delle Autorità Le organizzazioni sindacali Filt, Fit e Faisa hanno lanciato l'allarme, sottolineando la ...