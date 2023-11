Maltempo Abruzzo | Alberi Caduti e Scuole Chiuse a Ortona

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 25 novembre 2023) Pescara - Il primo weekend invernale è iniziato con forti precipitazioni, neve e gelo in tutto il territorio abruzzese. Le condizioni meteorologiche avverse hanno causato il crollo die rami sulle strade, portando a situazioni di pericolo. Un automobilista è rimasto ferito sulla SS16 a causa di un albero caduto durante il passaggio di un'auto tra Pineto e Silvi, vicino alla torre di Cerrano. La Ss 16 è stata temporaneamente chiusa in quel tratto per consentire la rimozione dell'albero e ripristinare la viabilità. Ad, il sindaco Leo Castiglione ha preso la decisione di chiudere lea causa delle difficoltà nella circolazione dovute alla presenza di, rami e cassonetti spazzati dal vento su diverse strade cittadine. Nella notte, un albero è collassato su via De Ritis a, ...