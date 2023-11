Maltempo | a Roma raffiche di vento e alberi caduti | un morto e 2 feriti

Leggi su romadailynews

(Di sabato 25 novembre 2023) CRONACA DI– Tragedia per le strade di, dove una signora di 80 anni e’ morta, e altre due donne sono rimaste ferite, a causa diper via delle fortidiche dalle prime ore di questa mattina stanno provocando ingenti disagi e danni sul territorio della Capitale e della Provincia. Nel quartiere Gianicolense, intorno alle 10:30, una donna di 80 anni e’ stata travolta e schiacciata sotto il peso di un platano che si e’ spezzato all’altezza del civico 50 di via di Donna Olimpia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, gli operatori del 118 e i vigili del fuoco, che il supporto di una gru e di un carro sollevamenti hanno tentato di soccorrere l’80enne. Per la signora, tuttavia non c’e’ stato nulla da fare. In via cautelativa la strada ...