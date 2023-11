“Ma che c***o guardate?!” Il video “incastra” un giocatore della Juventus

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 25 novembre 2023) Incredibile episodio accaduto con protagonista unche ha voluto vederci chiaro di fronte a un episodio.(Juvedipendenza)Si sa che molto spesso i calciatori si fanno prendere dalla foga del momento e non riescono in alcun modo a fermare e limitare le proprie emozioni. Anche quando si veste la maglia di una delle più grandi squadre d’Italia come laaccade che si possa perdere la testa e scagliarsi contro l’arbitro.La stagioneVecchia Signora in questo momento è davvero paradossale, perché sebbene continuino incessanti le critiche nei confrontisquadra di Massimiliano Allegri, i risultati stanno arrivando. In questo momento sono solo i bianconeri gli unici a essere i candidati a lottare con l’Inter per lo Scudetto.I ...