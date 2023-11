L’unione fa la forza | anche se è formata da soggetti diversi

Leggi su ildenaro

(Di sabato 25 novembre 2023) Il Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato dalla Coltivatori Diretti, la più importante organizzazione italiana di agricoltori di piccole e medie dimensioni, merita a pieni voti di essere definito innovativo. Quei rappresentanti dei lavoratori dei campi, la popolazione rurale in senso lato, con la consulenza e il supporto di The European House- Ambrosetti, ha iniziato l’altroieri e concluso ieri a Roma, a Villa Miani, una due giorni di lavoro in full immersion. Al termine della giornata di apertura, da quella sessione è venuto fuori un progetto su proposta dei padroni di casa, che dà tutta l’idea di essere valido. Esso, oltre al settore primario, coinvolge realtà operative di diverso genere, in qualche modo interessate a che l’umanità faccia miglior uso del pianeta. Si tratta di un programma che prevede la presenzadi altri ...