Lucescu | «Un giovane che guadagna tanto | è spesso circondato da gente che vuole approfittarsene»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 25 novembre 2023) Mircea Lucesco ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Poco più di venti giorni fa si è dimesso dall’allenatore della Dinamo Kiev. Dimissioni che nel mondo del calcio in molti hanno equivocato. Adessoha l’occasione di fare chiarezza. Che è successo? «Che abbiamo iniziato bene, poi nel giro di un mese ho perso una dozzina calciatori, gli stranieri e gli ucraini migliori. Siamo rimasti coi giovani, non sopportavano il clima. Giocare senza pubblico li intristiva. E se domini le partite ma le perdi per errori incredibili, qualcuno si deve prendere la responsabilità. Così mi sono sacrificato per aiutare i ragazzi a superare il blocco mentale. Ma non ho detto di ritirarmi dal calcio, mi ritiravo da quella situazione». L’Ucraina continua ad essere l’epicentro di una guerra anacronistica: «Il calcio deve continuare, è importantissimo nella nostra ...