Luca Jurman spara a zero contro X Factor e i suoi protagonisti

Non sceglie la diplomazia o le maniere delicate per dire cosa pensa di molti dei personaggi al centro di un programma di culto come X Factor ,. Usa i social per sparare a zero prima di tutto contro la conduttrice , e non si ferma certo lì. Ma andiamo con ordine. In una diretta Facebook l'ex professione di Amici di Maria De ...

Non le manda a dire Luca Jurman, vocal coach della televisione italiana, che se la prende con quasi tutti i protagonisti di X Factor. Con chi e in che modo ve lo sveliamo.

