Lorenzo Gresini | «Marquez in Ducati con noi? Il fratello Alex gli avrà raccontato le doti del team»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 25 novembre 2023) Su Libero l’intervista a, il figlio di Fausto, fondatore del. Il prossimo pilota di punta delsarà Marcche ha lasciato l’Honda per andare in uncliente della. Le parole di:«Mondiale? Bagnaia non l’ha già vinto. La matematica è dalla sua ma Boskov diceva: rigore è quando arbitro fischia. Quindi io sottolineo: le gare si vincono, e quindi i mondiali, sotto la bandiera a scacchi». Sulla scelta dihanno pesato anche le prestazione delle moto. Una volta a dominare erano le case giapponesi, adesso c’è la: “Lestanno spopolando. Potenze come Honda e Yamaha sono inermi e Aprilia e KTM vengono regolarmente ...