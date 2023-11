Lo sfarzo di Fratelli d’Italia al raduno di lusso organizzato da Santanchè | battute dal palco e mancate risposte ai cronisti sul lago Maggiore

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 novembre 2023) “Lavorare nel turismo è più faticoso rispetto ad altri settori perché si lavora in notturno, il sabato e la domenica, a Natale, Capodanno, Ferragosto. Dunque ci vuole una grande passione”. Parola della ministra del Turismo Daniela Santanché che a Baveno, sulla sponda piemontese del, ha inaugurato il primo forum internazionale del turismo “Meraviglia, gli Open”. Per la ministra, la ricetta per un settore dove, secondo i dati dell’Ispettorato del Lavoro, tre aziende su quattro ispezionate presentano irregolarità, è “la passione”. Il tema delle condizioni di lavoro viene solo sfiorato nel corso dei panel al Grand Hotel di Baveno. Eppure nel suo intervento di apertura, la padrona di casa si chiede: “Come possiamo parlare del turismo senza parlare di lavoro?”. Ma nell’elenco dei ministri che intervengono al forum, la ministra del Lavoro Marina ...