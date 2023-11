LIVE Sinner-Djokovic 6-2 | Italia-Serbia 0-1 Coppa Davis 2023 in DIRETTA | primo set all’azzurro

Leggi su oasport

(Di sabato 25 novembre 2023) 6-2 ACE! Jannikvince ilset in 37 minuti! 40-0 In corridoio la risposta di. 30-0 Servizio pesante al centro e rovescio incrociato vincente. 15-0sfonda da fondo campo, poi chiude con il rovescio lungolinea.deve assolutamente aumentare il numero di prime di servizio in campo: attualmente è solo al 41%. 5-2si difende bene e stavolta èila sbagliare con il rovescio. 40-30fa fare il tergicristallo a, poi chiude con un diritto incrociato imprendibile. 40-15 Ancora un servizio vincente del serbo. 30-15 Ace al centro. 15-15 Risposta profonda di, in ...