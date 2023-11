LIVE Sinner-Djokovic 6-2 | 2-6 | 7-5 | Italia-Serbia 1-1 Coppa Davis 2023 in DIRETTA | epica vittoria | annullati 3 match-point!

Leggi su oasport

(Di sabato 25 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.51 Ufficiali i doppi:/Sonego vs/Kecmanovic. A testa alta, senza paura. Proviamoci fino alla fine! 17.48 A breve amici di OA Sport vi faremo sapere chi giocherà il doppio e metteremo il link per seguire latestuale. 17.47 E’ incredibile quello che ha fatto, davvero. Nel terzo set è stato sempre all’inseguimento di unche stava giocando meglio. Non ha mai mollato, ci ha messo tutto quello che aveva, e anche di più. Ha salvato 3-point e poi l’ha chiusa con lucidità. Straordinario, è speciale. Ma la missione non è finita: adesso c’è il doppio decisivo. 17.46non perdeva inin singolare dal 2013, ...