LIVE Sci di fondo | 10 km Ruka 2023 in DIRETTA | Niskanen sfida i norvegesi! Gli azzurri inseguono Andersson trionfa tra le donne

(Di sabato 25 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.01. Musgrave guadagna qualcosa nel finale sued è secondo al traguardo a 13? dalla testa, Golberg è secondo al km 6.5 a 7?7 dalla testa 13.01: Nyenget primo al km 5 con 3 decimi di vantaggio 13.01: pellegrino è 29mo al km 3.1 a 20? dalla testa 13.00. Golberg rosicchia qualche secondo a, è secondo al km 6.1 con 5?7 di ritardo 12.59: Non perfetto nel finale Niskknen che chiude con 38? di vantaggio su Maloney, che gli ha rosicchiato 2? negli ultimi 2 km 12.58: Al km 8.1 Musgrave secondo a 17?, Amundsen terzo a 22? 12.57: Al km 3.1 De Fabiani ha 17? di ritardo dalla testa 12.56: Nyenget secondo al km 3.1, Golberg secondo a metà gara a 6? dalla testa, al km 6.5 20mo Pellegrino, 30mo De Fabiani 12.56: Al km 6.5 Musgave secondo a 17?, Amundsen terzo a 19?, Klaebo ...

LIVE Sci di fondo - 10 km Ruka 2023 in DIRETTA : De Fabiani e Pellegrino provano l’assalto ai giganti

LIVE Italia-Svizzera 3-4 - Finale Europei curling 2023 in DIRETTA : le azzurre marcano 1 punto e rimangono in scia

A Courmayeur grande festa per l’inizio della stagione invernale 2023/2024 tra novità ed eventi

Il fine settimana di Sant’Ambrogio segna l’inizio della stagione invernale 2023/2024 di Courmayeur. Venerdì 8 dicembre 2023 appuntamento con Welcome Winter, manifestazione per salutare in grande stile ...

