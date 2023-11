LIVE Sci di fondo | 10 km Ruka 2023 in DIRETTA | De Fabiani e Pellegrino provano l’assalto ai giganti

Leggi su oasport

(Di sabato 25 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.46: La prima gara in programma è la 10 km a tecnica classica femminile 9.43: Dopo il debutto di ieri con la sprint in tecnica classica che ha visto Federicochiudere con un ottimo quarto posto, primo appuntamento con le gare distance di Una Coppa del Mondo condizionata ancora dalle assenze della Russia per le note questioni della guerra in Ucraina e che potrebbe trasformarsi per il secondo anno consecutivo in un campionato norvegese allargato in campo maschile, mentre in campo femminile la Svezia ha confermato di essere dominante al momento. 9.40: Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alladelle 10 km a tecnica classica maschile e femminile con partenza a intervalli in programma a(Finlandia), secondo ...