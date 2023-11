LIVE Sci alpino | Gigante Killington 2023 in DIRETTA | Gut-Behrami concede il bis! Goggia torna in top10 | rimpianti per Brignone e Bassino

Leggi su oasport

(Di sabato 25 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.00. Questa la classifica dello slalomdi: 1 GUT-Lara SUI 1:53.05 2 ROBINSON Alice NZL 1:53.67 +0.62 3 SHIFFRIN Mikaela USA 1:53.86 +0.81 4 HECTOR Sara SWE 1:54.11 +1.06 5 GRENIER Valerie CAN 1:54.49 +1.44 6Federica ITA 1:54.82 +1.77 7 SCHEIB Julia AUT 1:54.89 +1.84 8 MOLTZAN Paula USA 1:54.95 +1.90 9Sofia ITA 1:55.00 +1.95 10 VLHOVA Petra SVK 1:55.03 +1.98 11 LIENSBERGER Katharina AUT 1:55.06 +2.01 12 COLTURI Lara ALB 1:55.25 +2.20 13 LJUTIC Zrinka CRO 1:55.27 +2.22 14 GISIN Michelle SUI 1:55.82 +2.77 15 GRITSCH Franziska AUT 1:55.86 +2.81 19.55:al successo Lara Gut-a un mese dal trionfo di Soelden, ancora una rimonta per la ...