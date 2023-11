LIVE Sci alpino | Gigante Killington 2023 in DIRETTA | Bassino e Brignone vicine alla zona podio! bene Goggia | guida Robinson

Leggi su oasport

(Di sabato 25 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.19: Eliminata anche Melesi, con Ljutic che si inserisce in 22ma posizione 17.16: Ritardo pesante per Beatrice Sola che accumula 4?25 dtesta, proprio non ci siamo se si escludono le big. 17.15: Fuori dalle 30 Haerri, ora Sola 17.14: Grande manche della polacca Luczak che si inserisce in 20ma posizione a 1?88 dae fa scalare Melesi in 30ma posizione 17.13: Fuori dalle 30 M. Bocock, esce Pykalainen nel finale 17.11: La francese XDirez si inserisce in 26ma posizione e fa scalare Melesi in 29ma 17.10: Fuori dalle 30 Dvornik 17.09: Ci spera Melesi ma è 28ma a 2?56, non facile riuscire a restare nelle 30 17.08: Non si qualifica per la seconda manche Escane, ora Melesi 17.07: Fuori dalle 30 Jelinkova e Heider 17.05: Che brava la statunitense AJ Hurt che attacca ...