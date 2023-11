LIVE Sci alpino | Gigante Killington 2023 in DIRETTA | Bassino e Brignone a caccia del podio! Seconda manche alle 19 00

Leggi su oasport

(Di sabato 25 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.48: Al settimo posto c’è la canadese Valerie Grenier (+0.54), mentre è solamente ottava la slovacca Petra Vlhova (+0.94). Nona l’austriaca Julia Scheib (+1.04), con il pettorale 23, mentre completa la Top-10 la canadese Britt Richardson (+1.08). 18.45: Sesta posizione per Federica(+0.48), che ha perso progressivamente lungo tutta la, soprattutto nell’ultimo tratto, ma la valdostana è comunque in piena corsa per il podio. 18.42: In piena corsa per il podio c’è anche Marta. Una buona primaquella della piemontese, che ha perso decimi importanti nella parte finale, chiudendo comunque a 21 centesimi da Robinson. Appena dietro la nativa di Cuneo c’è Mikaela Shiffrin (+0.23), che cerca ancora il primo successo in ...