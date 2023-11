LIVE Sci alpino | Gigante Killington 2023 in DIRETTA | Bassino e Brignone a caccia del podio! Goggia punta alla top 10 Seconda manche alle 19 00

Leggi su oasport

(Di sabato 25 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.41: L’apmento è per le 19.00 con una emozionantedello slalomdi. A più tardi! 17.40: Questa la classifica al termine della prima: 1 ROBINSON Alice NZL 55.97 2 HECTOR Sara SWE 56.03 +0.06 3 GUT-BEHRAMI Lara SUI 56.05 +0.08 4Marta ITA 56.18 +0.21 5 SHIFFRIN Mikaela USA 56.20 +0.23 6Federica ITA 56.45 +0.48 7 GRENIER Valerie CAN 56.51 +0.54 8 VLHOVA Petra SVK 56.91 +0.94 9 SCHEIB Julia AUT 57.01 +1.04 10 RICHARDSON Britt CAN 57.05 +1.08 11 GASIENICA-DANIEL Maryna POL 57.08 +1.11 12 HURT A J USA 57.27 +1.30 13 MOWINCKEL Ragnhild NOR 57.48 +1.51 14Sofia ITA 57.54 +1.57 15 ALPHAND Estelle ...