LIVE – Roma-Udinese | Mourinho in conferenza stampa DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 25 novembre 2023) Ladelladi Joséalla vigilia di. Delicato incontro con i friulani per i giallorossi e sale l’attesa anche per scoprire le parole dello Special One in. A Trigoria l’allenatore portoghese risponderà alle domande dei cronisti e presenterà anche i temi dello scontro di domenica, oltre a fare presumibilmente il punto della situazione sul suo futuro. Si parte alle ore 12.30 di sabato 25 novembre. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH SportFace.