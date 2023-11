LIVE Musetti-Kecmanovic | Italia-Serbia Coppa Davis 2023 in DIRETTA | Volandri si affida all’estro del toscano

(Di sabato 25 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-DJOKOVIC IN11:04 Ben ritrovati amici di OA Sport nellascritta del primo singolare di. Diramate le scelte ufficiali dei due capitani. Sarà Lorenzocontro Miomir. Squadre in campo dalle 12.00. A tra poco! Buongiorno e benvenuti nellatestuale del primo singolare della semifinale ditra. Capitanè chiamato nuovamente a sciogliere il nodo del tennista da scegliere per ...

LIVE Musetti-Draper 5-7 - 0-3 - ATP Sofia 2023 in DIRETTA : set e break per il britannico

Italia - Serbia in Coppa Davis, la semifinale in diretta live

L'Italia sfida la Serbia di Novak Djokovic per un posto in finale contro l'Australia. Si parte alle 12 con- Kecmanovic, a seguire ci sarà il terzo match in dieci giorni tra Nole e Sinner. La semifinale di Coppa Davis è in diretta su Sky ...

LIVE Musetti-Kecmanovic, Italia-Serbia Coppa Davis 2023 in DIRETTA: Volandri dovrebbe affidarsi al toscano OA Sport

Verso Italia-Serbia: Musetti secondo singolarista Sky Sport

Diretta Italia-Serbia: dove vedere la semifinale di Coppa Davis in tv e in streaming

Cresce l'attesa per la sfida tra gli azzurri di Sinner e i serbi di Djokovic: in palio la finalissima del torneo. Tutti i dettagli sulla supersfida di Malaga ...

Italia-Serbia in Coppa Davis, la semifinale in diretta live

Quello di oggi tra Sinner e Djokovic sarà il 13° match nella storia della Davis tra il numero 1 del mondo in carica e un giocatore italiano. Il bilancio non è incoraggiante per gli azzurri: 11 sconfit ...