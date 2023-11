LIVE Musetti-Kecmanovic 7-6 2-6 0-4 | Italia-Serbia 0-0 Coppa Davis 2023 in DIRETTA | infortunio per l’azzurro

Leggi su oasport

(Di sabato 25 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-DJOKOVIC IN14:30 Si ferma, che lamenta problemi alla coscia sinistra. 4-0 Doppio break. Da dimenticare l’approccio con il rovescio in back di. Si mette male. 40-AD Palla del doppio break. E’ molto più lento rispetto al primo set Lorenzo, che colpisce in ritardo anche questo rovescio in back. 40-40 Servizio, dritto e smash a rimbalzo a segno per il toscano. 40-AD Palla del doppio break. In ritardosu questo dritto in uscita dal servizio. 40-40 A metà rete il dritto in allungo di. Forza Lorenzo! 30-40 Palla del doppio break ...