LIVE Musetti-Kecmanovic 7-6 2-3 | Italia-Serbia 0-0 Coppa Davis 2023 in DIRETTA | il serbo prova a reagire

Leggi su oasport

(Di sabato 25 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-DJOKOVIC IN15-15 Risposta profondissima del, a segno con il successivo dritto a campo sguarnito. 15-0 Servizio vincente. 3-2 Game. Dritto inside out potentissimo del, che resta al comando del secondo set. 40-30 Con coraggio ilprende la via della rete e chiude con la volèe di rovescio. 30-30 Rimane sulla racchetta il rovescio all’azzurro sull’attacco in controtempo dell’avversario. 15-30 E’ largo il dritto inside out a campo aperto di. 15-15 Prima il recupero di dritto, poi il fendente di rovescio lungolinea da posizione difensiva. Alè Lorenzo! 15-0 Colpisce ...