LIVE MotoGP | GP Valencia 2023 in DIRETTA | Q2 decisiva | Bagnaia c’è e sfida Martin!

(Di sabato 25 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.10 Incrociamo le dita che non vi siano cadute, con conseguenti bandiere gialle, a falsare questa Q2. Sappiamo che l’esposizione delle bandiere gialle porta il pilota ad abortire il proprio tentativo. 11.09 Il favorito per la pole è chiaramente Jorge Martin, vedremo se spunterà un nome a sorpresa. Magari Bezzecchi? 11.08 La Q2 inizierà alle 11.15. Durerà 15 minuti. 11.06affronterà il primo tentativo della Q2 con gomme soft usate, poi monterà le nuove per il secondo tentativo. 11.05 Adesso per, in Q2, sarebbe importante raggiungere almeno la seconda fila, quindi partire tra la quarta e la sesta posizione. 11.04 C’è un po’ di disappunto sul volto di Martin ai box: sotto sotto ci sperava cheuscisse, è naturale che sia così. 11.03 ...