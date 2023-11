LIVE MotoGP | GP Valencia 2023 in DIRETTA | iniziano le qualifiche | Bagnaia impegnato in Q1

Leggi su oasport

(Di sabato 25 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.53 1’29?690 per, al momento è in testa. 10.51 Doppia coppia di gomme soft nuove per. 10.50 Iniziata la Q1. 15 minuti di durata, solo i primi due piloti avanzeranno in Q2. Tutti gli altri scatteranno dal 13° posto in poi sulla griglia di partenza. 10.49 Francescosi gioca una fetta importante di Mondiale. E’ troppo importante superare questo duro scoglio della Q1. 10.48 Di seguito i piloti impegnati in Q1: Bastianini, Alex Marquez, Quartararo, Morbidelli,, Nakagami, Marini, Augusto Fernandez, Rins, Savadori e Pol Espargarò. 10.46 A breve le, con il Q1 che dovrebbe scattare alle 10.50. 10.44 Equilibrio estremo aper la, con i primi 9 ...