LIVE MotoGP | GP Valencia 2023 in DIRETTA | Bagnaia in difficoltà è quinto Martin terzo

Leggi su oasport

(Di sabato 25 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA -8 Nell’ultimo giroha recuperato 4 decimi a Marquez. Il distacco tra i due ora è di 1.543. -8 Binder prova a passare all’interno Vinales, che però stacca forte e mantiene il primo posto. -8 Alle spalle dici sono Bezzecchi e Di Giannantonio. Vedremo se i due azzurri eviteranno di instaurare una lotta con il loro connazionale. -9 Vinales viene ripreso da Binder, che ora è nella scia della Aprilia. -9 Cade Quartararo nel tentativo di sorpassare. Per fortuna l’azzurro non è stato coinvolto nella caduta. -9 Giro veloce per Marc Marquez in 1.29.809.ha girato esattamente due decimi più lento dello spagnolo. -10 Perde ancorache ha 1.398 di ritardo da Marquez, il quale è ...